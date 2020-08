Basket Femminile, termina la lunga stagione della Bfb

E' terminata con tanto entusiasmo e con una coda non programmata la stagione del Basket Femminile Biellese. Dopo lo stop di fine febbraio e la lenta ripartenza estiva, luglio e agosto hanno visto ancora attività per le giovanili dell'Under 13 e dell'Under 16. Nel rispetto dei protocolli sanitari, una volta individuati i campi all'aperto che hanno consentito una certa programmazione, coach Luca Antona, coadiuvato dall'assistente Adelaide Lambo, hanno portato avanti allenamenti, inizialmente individuali e distanziati e successivamente, una volta autorizzati, finalmente più completi.

L'iniziativa dell'estate Bfb non è stata solo improntata sulla pallacanestro, ma ci sono stati anche momenti di condivisione e divertimento presso la Piscina Pralino. "Non è stato facile organizzare questa attività extra" dicono dalla dirigenza "ma il supporto delle famiglie, dello staff e di alcuni nostri dirigenti è stato fondamentale per ritornare a far circolare la palla a spicchi. Un grosso ringraziamento va a tutti quelli che si sono adoperati affinchè le cose funzionassero e venissero rispettati i protocolli di sicurezza. Dagli allenatori ai dirigenti, da chi si è occupato della parte amministrativa e burocratica a chi ha provveduto alla sanificazione e all'organizzazione materiale. E' stato un duro lavoro, ma lo scopo era riportare il sorriso sui volti delle ragazze. Il nostro fine è quello di mettere in condizioni le nostre atlete di trovare nel basket un motivo di gioia e di crescita. Tant'è che alcuni nostri dirigenti si sono anche adoperati per agevolare le nostre Under 18 a partecipare a diversi Camp in giro per l'Italia. Ma non ci fermiamo qui. La nuova stagione è ormai alle porte e sarà ricca di novità".