La dem Mazza replica a Corradino: “Intervento vergognoso, non staremo zitte e facciamo il nostro lavoro”

Il mancato arrivo del Torino a Biella infiamma il dibattito politico locale. Dopo le parole di fuoco del sindaco Claudio Corradino nella sua diretta social (clicca qui), arriva la replica del Pd attraverso le parole della consigliera dem Manuela Mazza che sui social scrive: “Così si rivolge a noi consigliere del PD il caro sindaco di Biella: “Soprattutto le ragazze che ultimamente si danno molto da fare, un trio d'attacco, tre ragazze arrabbiate che ce ne dicono d'ogni". Dopo aver sentito in consiglio comunale la celebrazione del "capofamiglia" da parte di un consigliere Lega ... aver letto i commenti del vicesindaco leghista sulle elezioni in Emilia Romagna "Vincere in Emilia è come accontentarsi dell'unica che te la dà da anni" ... aver letto le dichiarazioni a mezzo stampa del consigliere leghista Neggia "Mi permetto solo di augurare loro di raggiungere orgasmi veri, come quelli che di solito il sottoscritto raggiunge con la propria partner". Mi spiace, ma nel mondo ci sono anche ragazze che "osano" rispondere e criticare i "grandi uomini" della Lega. Mi spiace, ma dovete proprio farvene una ragione, noi continueremo a dire come la pensiamo. Perché, signor sindaco, dove ci sono dei meriti, io sono la prima a riconoscerli (finora casualmente li vedo solo nelle donne della vostra squadra). Stia sereno, signor sindaco, noi non siamo arrabbiate, ma se continuate così, ci vedrete davvero molto arrabbiate, perché una cosa è certa, noi non staremo zitte davanti al vostro tentativo di giustificare quel mondo sessista e machista che vi appartiene. Il suo tentativo di sminuire il nostro attacco (tra l'altro firmato dai consiglieri tutti del PD), descrivendoci come "tre donne arrabbiate" che criticano a prescindere, è stato davvero vergognoso. Noi facciamo il nostro lavoro, le dà fastidio che siano delle donne a contestarla? Sono problemi suoi”.