Con Salussola nel terzo Millennio Simonetta Magnone si ricandida sindaco

In questo periodo post emergenza sanitaria, in cui il grado di allerta è ancora alto e in cui si respira in ogni ambito una grande incertezza, la lista Civica “Salussola nel Terzo Millennio” si propone di mantenere saldi più che mai gli obiettivi che si era prefissata presentandosi alle elezioni di Maggio 2019, in chiave rivisitata ma con la medesima risolutezza.

La squadra è composta da persone che in vari modi già dedicano tempo e impegno per il bene di Salussola e che sono convinte di poter trasformare l'apatia in cui il paese si trova ormai da anni in una nuova vitalità. Il gruppo ha subito dei fisiologici cambiamenti rispetto al 2019, ma non è cambiata l’energia che si vuole indirizzare verso gli obiettivi da perseguire.

Alla base del percorso che la lista intende intraprendere c’è un corposo programma elettorale, perché a Salussola di cose che si possono e si devono fare ce ne sono tante, e per farlo ci avvarremo del contributo attivo della popolazione. Il tema ricorrente sarà la compartecipazione perché Salussola appartiene a tutti i suoi cittadini, che hanno il diritto di essere informati e il dovere di intervenire sull’andamento, le iniziative e le condizioni del paese: useremo un notiziario cartaceo redatto a costo zero, introdurremo la cassetta dei reclami, implementeremo il portale comunale, useremo i social facebook e whatsapp per la comunicazione tempestiva e puntale coi cittadini, istituiremo un consigliere di riferimento per ogni frazione, a cui i cittadini potranno rivolgersi con fiducia. Il tema della trasparenza, spesso sottovalutato nei programmi amministrativi, è la chiave per un nuovo rapporto con i cittadini che ci proponiamo di amministrare, e il punto di partenza per operare su tutti gli altri ambiti.

Manterremo tutti i servizi già attivi e porteremo a compimento tutte le opere sulle quali l’amministrazione precedente ha già investito risorse, anche nel caso in cui noi le avremmo realizzate diversamente: non possiamo permetterci alcuno spreco come è stato negli anni passati, quando progetti allo stato esecutivo sono stati accantonati.

Intendiamo coniugare la sostenibilità ambientale con lo sviluppo economico affinché uno non escluda l’altro in coerente coesistenza: per questo siamo fermamente contrari alla realizzazione della discarica di amianto in progetto al Brianco, e siamo decisi ad intraprendere iniziative incisive per scongiurarne la realizzazione in riscontro all’orientamento prevalente dei cittadini, che hanno manifestato con clamorose azioni di protesta e raccolte firme la loro avversità al progetto. Incentiveremo la raccolta differenziata e introducendo quanto prima la tariffazione puntuale affinché ciascuno paghi per quanti rifiuti produce. Organizzeremo le giornate ecologiche in sinergia con le scuole; garantiremo pulizia, manutenzione, messa in sicurezza dei corsi d’acqua e attiveremo azioni di difesa idrogeologica analizzando le situazioni di rischio per proporre soluzioni percorribili.

Ricercheremo sistematicamente finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere: promuoveremo un nuovo Piano Regolatore che incentivi il recupero del patrimonio edilizio esistente, recupereremo il progetto di messa in sicurezza di Via Martiri tra il ponte e il semaforo, accantonato dall’amministrazione Cabrio 2009-2014, e ci impegneremo per un piano di programma in accordo con l’Ente competente al fine di realizzare una rotonda tra la statale 143 e la strada del Brianco. Proseguiremo con le bitumatore e ci impegneremo a risolvere le criticità alla viabilità, in particolare su Via Dante, la sp 321 di Arro e la sp 322 del Brianco, teatro di molti incidenti purtroppo anche mortali. Ci occuperemo di almeno una criticità per ogni frazione, con attenzione alla riqualificazione del Belvedere al monte, il centro sportivo al Piano, la Piazza a Vigellio, la ex scuola ad Arro, il parcheggio a San Secondo.

Non alzeremo la tassazione dei cittadini, ma rivedremo le aliquote in particolare della Tari in un’ottica di maggiore equità, contando su maggiori introiti dalla promozione dell’uso degli edifici comunali che attualmente non coprono i propri costi di gestione; erogheremo i Buoni Lavoro in favore dei cittadini in difficoltà o disoccupati in cambio di prestazioni per servizi di pulizia e manutenzione del territorio.

Attiveremo lo sportello della famiglia e condurremo campagne di sensibilizzazione a salvaguardia della salute rivolta in particolare a persone anziane e con fragilità, per le quali favoriremo l’accesso ai servizi e la loro socializzazione con scambi intergenerazionali tramite laboratori con le scuole. Penseremo anche alle generazioni più giovani, raggiungendoli tramite l’attivazione dello Sportello Informagiovani che li orienterà nel mondo del lavoro, della scuola, del servizio civile e della mobilità internazionale; patrocineremo eventi ed iniziative per i medesimi coordinandone l’organizzazione, semplificando accesso alle strutture comunali e disbrigo delle pratiche burocratiche.

La scuola è una delle nostre priorità. Oltre a garantire piena collaborazione con l’Istituto Comprensivo affinché introduca a Salussola una didattica innovativa, ci occuperemo con sollecitudine alla verifica e messa in sicurezza degli edifici scolastici. Inoltre miglioreremo il servizio scuolabus, promuoveremo il bookcrossing e organizzeremo eventi culturali ed aggregativi per tutte le fasce di età.

Pensiamo che Salussola possieda un territorio straordinario da valorizzare e promuovere con particolare attenzione ai suoi prodotti più pregevoli: trasformeremo le eccellenze eno-gastronomiche del territorio in richiamo turistico continuativo nell’arco dell’anno, trasformandole in elemento trainante della promozione e scoperta culturale del nostro paese. Parteciperemo ad eventi culturali e progetti condivisi finalizzati a valorizzare il territorio, e in tal senso saremo attivi nel progetto di promozione turistica Slowland, tenendo in considerazione che questi eventi sono volano di attività economiche.

Questi sono solo alcuni punti del nostro programma. Siamo consapevoli che il lavoro sia molto, ma la nostra lista è composta da persone con qualità e capacità, animate da una entusiastica volontà di dare un contributo personale alla rinascita di Salussola: Simonetta Magnone, architetto originario di Dorzano, 48 anni, residente a Salussola da diversi anni, conosce bene le dinamiche del territorio e ha delle solide radici che la legano a questi luoghi. Gli altri candidati sono: Lacchia Stefania, 48 anni, insegnante; Spilinga Stefano, 33 anni, imprenditore; Giordano Gaetano 33 anni, impiegato; Lavarino Elisabetta 33 anni, intermediario assicurativo; Guerrini Roberto 49 anni, agricoltore; Silletti Cristian 44 anni, impiegato; Sanna Martina 26 anni, studentessa; Bovolenta Caterina 59 anni, pensionata; Bettinetti Silvia 56 anni, imprenditore agricolo.

Nelle prossime settimane verranno organizzati eventi e momenti di ritrovo ai quali prenderanno parte i componenti della lista che racconteranno puntualmente i progetti per il paese, presentandosi e presentando il programma amministrativo, in particolare il 4 settembre presso il salone polivalente di Salussola alle ore 21.

Si potrà inoltre, rimanere costantemente aggiornati sulle iniziative della lista seguendo la pagina FB “Salussola nel Terzo Millennio”.

A Salussola è giunto il tempo di lasciare spazio alla volontà di cambiamento.