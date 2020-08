Candelo, l'amarezza di Belossi e Ceria: “Ancora atteggiamento di chiusura da parte del sindaco”

“Nel consiglio comunale del 30 luglio scorso, le nostre proposte di istituire il presidente del consiglio comunale al fine di fornire al consiglio una guida imparziale e di dare maggiore risalto e trasparenza alle sedute consiliare con l'attivazione di dirette streaming (come avviene in tanti comuni italiani), sono state definitivamente cassate da parte del sindaco e della maggioranza che lo sostiene, con l'approvazione della revisione del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, iniziativa avviata grazie alle minoranze”.

A parlare, in una nota stampa ai giornali, i consiglieri di Candelo Città Possibile Renzo Belossi e Fabrizio Ceria. “Purtroppo nel testo presentato dalla maggioranza, su cui vi è stata poca discussione e poco coinvolgimento, non hanno trovato spazio le nostre proposte di buon senso e che miravano a dare un giusto risalto all'attività consiliare nell'interesse dei candelesi – proseguono i consiglieri di minoranza - Tra l'altro la revisione del regolamento, è stato pretesto da parte della maggioranza per ridurre i tempi di discussione e dare, quindi, meno risalto alla discussione in consiglio comunale, forse per paura di un confronto, pur accesso in alcuni momenti, ma utile alla collettività candelese. Speravamo che almeno su questo argomento, che deve essere trattato come tema di "garanzia" per tutto il consiglio comunale, si potessero trovare punti comuni al fine di arrivare ad un testo condiviso. Invece nulla di tutto questo da parte del sindaco, ma un atteggiamento, ancora una volta, di chiusura”.

“Merita anche attenzione il tema caldo riguardo la proposta del sindaco di acquisto di due cantine all'interno del Ricetto, acquisto avvenuto con diritto di prelazione su una vendita già definita tra privati davanti al notaio – sottolineano Belossi e Ceria - Su questo argomento abbiamo espresso le nostre forti perplessità, non tanto sul prezzo di acquisto in sè, il quale risulta di valore sopportabile (24mila euro per due cantine), bensì sul fatto che questa acquisizione è propedeutica al famoso e mai visto progetto di sviluppo del turismo e ancora una volta, il sindaco di fronte alle nostre domande specifiche e precise riguardo a cosa serviranno le cantine nel dettaglio, si trincera dietro un laconico 'lo saprete quando presenteremo il progetto'. Viene quindi da chiedersi se questa Giunta abbia veramente in mente cosa fare di queste cantine; e poi perché continuare a tenere nascosto al consiglio e alla cittadinanza questo progetto, che nelle intenzioni del sindaco sembra essere la panacea per risollevare le sorti di Candelo? Tutte domande che ad oggi non hanno avuto risposta e chissà se mai la otterranno”.