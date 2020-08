A Pettinengo ancora due sfide a Bingo con Teatrando, si replica a fine mese

Come annunciato al termine delle serate in programmazione, venerdì 28 e sabato 29 agosto la compagnia Teatrando proporrà due repliche di “Bingo-go!”, lo spettacolo estivo che è stato presentato nei fine settimana di luglio e inizio agosto a Villa Piazzo a Pettinengo, grazie alla collaborazione di PaceFuturo. In questo anno così complicato, la compagnia biellese non ha voluto rinunciare al suo tradizionale spettacolo estivo (alla sua XXVII edizione), puntando su una formula tutta nuova e investendo molto sull’iniziativa: è stato realizzato un palco fatto praticamente su misura, sono stati acquistati e affittati microfoni e altri strumenti tecnici ed è stato completamente riprogettato il sito Internet, anche per garantire un servizio di acquisto dei biglietti online.

“Lo spettacolo è andato bene ed è piaciuto – commenta il regista, nonché conduttore delle serate, Paolo Zanone – così, considerando che il palco che abbiamo fatto costruire appositamente sarebbe rimasto allestito per tutto il mese, abbiamo scelto di aggiungere altre due date, al rientro dalle vacanze. Riproporremo i due diversi percorsi, quello su Shakespeare al venerdì e quello sui vizi al sabato. Quest’ultimo avrà due scene nuove in sostituzione di altre due. Dato che ormai le giornate si stanno accorciando, l’inizio dello spettacolo sarà anticipato di mezz’ora”. Come si evince dal titolo, “Bingo-go!” prende spunto dal gioco, per offrire una carrellata di situazioni teatrali, proponendo scene completamente diverse al venerdì e al sabato sera. Un presentatore, coadiuvato da una frizzante valletta, conduce la serata, che si sviluppa come la più classica delle tombolate.

Si estraggono i numeri e gli spettatori si sfidano a chi per primo farà ambo e poi terno, quaterna, cinquina e infine bingo. I premi per chi raggiunge l’obiettivo sono, di volta in volta, scene da scegliere in un ricco menù teatrale. È un gioco dettato dal caso anche per gli attori, che sanno di dover andare in scena, ma non precisamente quando e devono quindi prepararsi più rapidamente possibile. Sono una trentina ogni sera quelli impegnati, la maggior parte sul palco e altri di supporto al gioco e d’intrattenimento ai tavoli, nel dipanarsi dello svolgimento, che cambia ad ogni replica.

Le due repliche di fine agosto inizieranno alle 21. Due, come si diceva, i temi: al venerdì “Lo Shakespeare shakerato”, con scene dedicate alle storie e ai personaggi del grande commediografo inglese, rilette in modo sorprendente e con un tocco d’ironia; al sabato “Vizi, lazzi e nefandezze”, un viaggio divertente e quasi peccaminoso tra le debolezze umane, in compagnia di Bacco, tabacco e Venere, ma non soltanto. In collaborazione con la caffetteria Garden Gourmet di Villa Piazzo vengono proposte due diverse opzioni di partecipazione. Nel pieno rispetto delle normative previste per l’emergenza Covid-19, lo spettacolo si svolge all'aperto e il pubblico si siede in modo da rispettare le distanze di sicurezza. L'ingresso viene regolato per evitare assembramenti.

Gli spettatori devono essere muniti di mascherina, per accedere agli spazi chiusi, ma durante lo spettacolo, stazionando al tavolo, possono toglierla. Consigliatissimi anche l’antizanzare e una maglia! Per informazioni: 333.5283350.