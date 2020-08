A Palazzo Ferrero uno spazio dedicato all'arte organaria

Per arricchire la cultura nel territorio, Palazzo Ferrero ha dato vita ad una mostra guidata dedicata all'arte organaria, un’arte dalle profonde radici in terra biellese, che ha visto già nel Cinquecento e Seicento figure di organari itineranti, e nei due secoli successivi un'importantissima Scuola di organari biellesi con laboratori situati nella bassa Valle Cervo.

L'esibizione sarà domenica 23 agosto alle 17,30, con ritrovo alle 17,15 a Palazzo Ferrero per la scoperta di uno strumento dalla meccanica complessa e nello stesso tempo sorprendente, che per secoli si è distinto per genialità di concezione e grandiosità sonora.

In mostra è presente un organo detto a “cassapanca”, che verrà suonato durante la visita guidata, con 4 registri e 212 canne, materiali e componenti utilizzati per la costruzione e il restauro di questi preziosi strumenti: vi verrà illustrata l’evoluzione storica e le relative fasi costruttive, con componenti che provengono anche dall’Ecomuseo dell’Arte Organaria.

La prenotazione è obbligatoria al numero 388 5647455 e per chi possiede la tessera UPBeduca il biglietto sarà ridotto.