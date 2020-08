Dal Nord Ovest – Incidenti ad alta quota, feriti alpinisti

Intorno alle 6 di questa mattina, la Centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha ricevuto una chiamata di allarme dal Monviso dove un alpinista è caduto all'attacco della via normale sulla parete sud della montagna a una quota di 3300 metri circa.

L'uomo presentava la sospetta frattura a un arto superiore e altri traumi minori. A quell'ora le basi di elisoccorso del 118 piemontese erano ancora chiuse, ma l'infortunato è stato accudito dal compagno di cordata che su indicazione dell'infermiere e del tecnico del Soccorso alpino presenti in centrale operativa ha fornito le prime cure e lo ha protetto dal freddo. Alle 7, non appena ha aperto la prima base di elisoccorso ad Alessandria, l'eliambulanza è decollata e ha effettuato il recupero dell'alpinista, in seguito trasferito in ospedale.

Si è concluso da poco un secondo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sul Monviso. Un'alpinista, in fase di salita lungo la cresta est della montagna si è infortunata a un piede a causa di una scarica di sassi. È riuscita a raggiungere la cima in autonomia ma si è resa conto che non era più in grado di scendere. È intervenuta l'eliambulanza 118 che ha effettuato il recupero tramite verricellata e ha condotto l'infortunata in ospedale.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è stato allertato per due eventi franosi sulle pareti nord-est e sud del Monviso. È stata mandata sul posto l'eliambulanza 118 e sono state attivate le squadre a terra. Seguiranno aggiornamenti.