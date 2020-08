Dal Nord Ovest – Frana sul versante del Monviso, pomeriggio di ricognizioni in volo

Le ricognizioni sulla frana che si è staccata questo pomeriggio sul versante nord-est del Monviso si sono concluse. L'evento si è verificato a sinistra rispetto allo smottamento che è in corso dallo scorso inverno e che sta interessando i Torrioni Sucai.

L'eliambulanza 118 ha effettuato un sorvolo con a bordo anche due tecnici di valle del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese verificando che i detriti non hanno coinvolto persone, né sentieri o aree raggiungibili a piedi. Contemporaneamente era giunto un allarme, sempre per una frana, lungo la parete sud, all'altezza del bivacco Andreotti. I due tecnici sono stati quindi sbarcati dall'elicottero nelle vicinanze dove hanno incontrato diversi alpinisti in discesa dal Monviso che hanno escluso alcun fenomeno in quella zona. Hanno collaborato alle operazioni anche i Vigili del Fuoco.