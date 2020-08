Un giovane ciclista è rimasto gravemente ferito, nel pomeriggio di ieri, venerdì 21 agosto, a seguito di una caduta a Ceresole Reale.

Il quindicenne era in sella alla propria bicicletta quando, affrontando una discesa sul lungo lago di Ceresole, ha perso il controllo della due ruote ed è caduto al suolo, sbattendo la testa sull'asfalto. E' stato trasportato in elicottero al Cto di Torino, intubato e ricoverato in prognosi riservata a causa del grave trauma cranico riportato.