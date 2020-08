Notano fumo vicino ai boschi e lanciano l'allarme. Ma la verità è un'altra

Notano del fumo levarsi dai boschi vicini e lanciano l'allarme. È accaduto ieri, 21 agosto, a Quaregna Cerreto: squadre dei Vigili del Fuoco si sono precipitate per domare l'incendio ma una volta sul posto la sorprendente verità: un mucchio di sterpaglie bruciavano all'interno di una proprietà privata. Sono in corso gli accertamenti del caso ma molto probabilmente verrà sanzionato il proprietario per non aver rispettato le norme vigenti.