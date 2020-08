Frontale tra due auto, feriti in ospedale e traffico rallentato verso Andorno Micca FOTO

Scontro frontale lungo la provinciale che da Pavignano porta ad Andorno Micca. A rimanere coinvolte due auto: una Bmw e una Volkswagen Polo rimaste danneggiate nel sinistro avvenuto poco prima delle 10 di oggi, 22 agosto.

I conducenti di entrambi i mezzi sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per le cure del caso dai sanitari del 118. Al momento non si conoscono le loro condizioni di salute. Sul posto, oltre agli agenti di Polizia locale per i rilievi, anche la Stradale che sta dirigendo il traffico rallentato da quasi un'ora.

I Vigili del Fuoco, invece, hanno messo in sicurezza la zona interessata. Da pochi minuti, sono stati rimossi i veicoli incidentati e si procede ora alla pulizia della strada. La dinamica è ancora da accertare.