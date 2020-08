Una ciclista sarebbe caduta a terra e avrebbe picchiato la testa sull'asfalto. Queste le prime informazioni che arrivano da Magnano dove è avvenuto un incidente autonomo nel primo pomeriggio di oggi, 22 agosto.

Non si conosce al momento la dinamica dell'accaduto, né tanto meno l'età della donna che è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Novara in codice rosso, poi diventato giallo una volta arrivata al nosocomio. Ignote le condizioni di salute. Seguiranno aggiornamenti.