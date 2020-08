Verrone, partite le iscrizioni per i servizi pre e post scuola, mensa e scuolabus

A poco meno di un mese dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, il Comune di Verrone ha pubblicato sul proprio sito internet la carta informativa sui servizi di pre e post scuola, mensa, e scuolabus, a disposizione degli alnni della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di I grado.

Le iscrizioni a questi servizi si possono fare eslusivamente on line, entro il 4 settembre, collegandosi da computer o cellulare al sito www.comune.verrone.bi.it nella sezione "accesso rapido" e cliccando su "servizi scolastici".

Coloro che hanno effettuato la registrazione al portale per le iscrizioni on-line lo scorso anno, possono accedervi utilizzando le stesse credenziali. Mentre coloro che, per la prima volta, utilizzano l'iscrizione on line, é necessario registrarsi inserendo i dati di un genitore (compreso il numero e la data di rilascio della carta di identità). Con questa operazione si riceve sulla mail indicata una "user id" ed un link dal quale accedere per completare la registrazione ed impostare una password personale. Infine, con user id e password, si possono effettuare le iscrizioni ai servizi.

Per quanto riguarda la mensa, gli alunni che soffrono di allergie ed intolleranze alimentari devono scaricare (dal link https://www.comune.verrone.bi.it/it-it/servizi/studiare/servizi-scolastici ) il certificato, farlo firmare dal medico curante, e ricaricarlo; oppure caricare direttamente sul sito il certificato già in possesso.

In merito al pre e post scuola e scuolabus è necessario indicare i dati della carta di identità di ogni persona delegata al ritiro del minore.

Sempre entro il 4 settembre, ma direttamente allo sportello comunale (mercoledì dalle 11 alle 12.30 e 14-15.30; venerdì 14.30-15.30) devono essere presentate, insieme all'attestazione ISEE, le domande di esenzione e riduzione dei costi di questi servizi.

Anche nel prossimo anno scolastico, nella giornata del giovedì il servizio di autobus e post scuola per la scuola primaria non sarà fornito in quanto le lezioni termineranno ancora alle 15. Al fine di ovviare ad eventuali problemi organizzativi per le famiglie, il Comune di Verrone, in collaborazione con l'Università Popolare Biellese Educa di Biella, organizza un corso facoltativo di inglese per tutto l'anno. Per le iscrizioni al corso, UPB Educa di Biella sarà a disposizione all'Open Day di mercoledì 2 settembre (dalle 11 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16) presso il Comune di Verrone (ingresso Via Aldo Moro 1).