Conto alla rovescia per la Festa dell'Alpe Artignaga, immancabili gli assaggi di polenta

Ritorna la festa dell'Alpe Artignaga, un evento per tutta la famiglia organizzata dal Club Alpino di Mosso e dal Comune di Valdilana. Domani, domenica 23 agosto, ci sarà l'abituale ritrovo per trascorrere una giornata in allegria e per gustare nella baita Cai, dalle 12 in poi, una profumata polenta concia.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta entro sabato 22 agosto prima delle 20 telefonando o mandando un whatsapp ai numeri 3314000124 o 3462390289, per la riserva devono essere comunicati nome e il numero di polente che si vogliono prenotare. In caso di maltempo l'evento sarà spostato a domenica prossima 30 agosto. Si pregano i partecipanti di presentarsi muniti di mascherina.