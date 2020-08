Stoppata al Covid-19, l'Asl Biella comunica le regole per rientrare dall’estero

Le vacanze estive, quest’anno, sono state viste da molti come una sorta di “tana libera tutti”, come se l’epidemia si fosse completamente estinta durante le giornate al mare. Questo ha significato un generale disinteresse nei confronti delle normative anti Covid-19 (come l’uso della mascherina) portando il numero dei contagiati ad alzarsi nuovamente. Per motivi di sicurezza, l'Asl Biella ha pubblicato sul suo sito una pagina dedicata alle regole da rispettare per poter rientrare in Italia a seconda di dove si sia stati.

Le normative sono diverse per quanto riguarda il ritorno in patria degli operatori sanitari e dei turisti. Coloro che sono andati all’estero per motivi di svago o di lavoro dovranno comunicare il proprio rientro 24 ore prima se provengono da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, nazioni non Schengen (come Irlanda e Regno Unito), Bulgaria e Romania. Il tampone sarà richiesto solo per chi arriva dai primi 4 paesi appena elencati e dovrà essere effettuato entro 48 ore dal rientro. L’isolamento domiciliare avrà durata diversa a seconda del paese di provenienza. Chi rientra in Italia da Croazia, Malta, Grecia e Spagna dovrà attendere l’esito del tampone rimanendo in casa propria mentre, per quanto riguarda i ritorni dalle nazioni non Schengen, dalla Bulgaria e dalla Romania, l’isolamento sarà obbligatoriamente di 14 giorni.

Come fare a comunicare il rientro? Basterà inviare una comunicazione ad uno dei seguenti indirizzi e-mail usca@aslbi.piemonte.it e dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it specificando i propri dati anagrafici compreso il codice fiscale, l’indirizzo e il proprio numero di telefono, oltre a definire il paese da cui si rientra e la data di rientro.

Come richiedere il tampone? Il tampone può essere eseguito nei 3 giorni precedenti all’arrivo in Italia con obbligo di invio di referto all’indirizzo: usca@aslbi.piemonte.it. Se esso è negativo non sarà previsto l’isolamento domiciliare fiduciario né la ripetizione del tampone. In alternativa, il tampone può essere eseguito entro le 48 successive all’ingresso in Italia presso l’Asl di residenza, prenotandosi all’indirizzo e-mail usca@aslbi.piemonte.it oppure privatamente presso centri autorizzati con obbligo di invio del referto all’indirizzo e-mail sopracitato. Anche in questo caso, nella mail andranno specificati i propri dati anagrafici compreso il codice fiscale, l’indirizzo e il proprio numero di telefono oltre a definire il paese da cui si rientra e la data di rientro. L’appuntamento per l’effettuazione del tampone verrà comunicato dal SISP tramite e-mail. Per ricevere l’esito del tampone bisognerà contattare il proprio medico di fiducia oppure il SISP ai seguenti recapiti telefonici (attivi ogni giorno dalle 8 alle 20): 01515159116 - 01515159137 – 01515159414 – 3285304778 . Il referto può anche essere richiesto tramite mail, indicando il proprio codice fiscale e il numero telefonico scrivendo a dipartimento.prevenzione@aslbi.piemonte.it .

Chi è sintomatico, indipendentemente dal paese di provenienza, dovrà contattare immediatamente il proprio medico curante, che avvierà la procedura di segnalazione qualora si è residenti nel territorio di competenza ASL BI. Chi non residente nella zona appena descritta, dovrà scrivere all’indirizzo mail usca@aslbi.piemonte.it contattando la guardia medica. Nel frattempo dovrà rimanere in isolamento fiduciario fino all’intervento del medico. Per maggiori informazioni utilizzare questi recapiti telefonici: 01515159116 - 01515159137 – 01515159414 – 3285304778.

Se invece si proviene da Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia,Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord; Andorra; Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano e non si hanno sintomi non sarà necessario fare nulla.

Non è possibile rientrare in Italia per tutti coloro che provengono da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia o vi sono transitati nei 14 giorni precedenti al rientro. Vi sono alcuni casi particolari, però, descritti nel DPCM del 7 agosto 2020.