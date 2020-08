Buone notizie a Camandona, il Circolo di Pianezze ha un nuovo gestore

Il Circolo Pianezze Sport Village ASD (associazione ricreativa culturale e polisportiva dilettantistica) ha una nuova gestione. Il presidente Vincenzo Campus (ex comandante della Stazione Carabinieri di Cossato in pensione), con la collaborazione di Boucra, cuoca originaria dal Marocco con ventennale esperienza presso ristoranti ed attività gastronomiche del Biellese, si sono aggiudicati la concessione del servizio di bar ristorante con pizzeria destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e la gestione degli impianti sportivi siti nel complesso denominato “ Centro Sportivo di Pianezze”.

Sarà composto da 2 campi da tennis illuminati, ove sono presenti le attrezzature per il calcetto, la pallavolo e la pallacanestro, ed un campo da calcio a 7 in erba naturale anch’esso illuminato. L’attività è iniziata lo scorso 12 agosto con l’inaugurazione della nuova pizzeria. Il sindaco Gian Paolo Botto Steglia sottolinea “gli sforzi compiuti in questi ultimi 4 anni dall’amministrazione comunale sia per i lavori di adeguamento degli impianti che per l’acquisto di tutte le attrezzature presenti nell’impianto e nel bar ristorante, ma soprattutto ha evidenziato quanto sia importante per la vitalità di Camandona e dei paesi di montagna il funzionamento di un centro sportivo dotato di campi da tennis, calcetto, pallavolo, con spogliatoi maschili e femminili e club-house con bar e ristorante per l’intrattenimento degli sportivi e dei soci”.