Under1000 Valtellina Edition, Sara Lavino Zona: "Prima giornata andata ma quanto caldo"

Alle 8,30 di ieri mattina, giovedì 20 agosto, è partito ufficialmente #Under1000 Valtellina Edition. "E siamo sopravvissuti alla prima giornata" racconta nella serata di ieri, la protagonista dell'iniziativa Sara Lavino Zona. Oggi, come anticipato (LEGGI ANCHE), riportiamo le sensazioni, le emozioni dell'atleta biellese di Oriomosso (Campiglia Cervo). Una specie di riassunto o diario di bordo di Sara, ieri particolarmente "sfinita" dopo i tanti chilometri percorsi sotto un caldo massacrante per chi come Sara è lanciata verso la sia impresa contro lo spopolamento dei comuni sotto i mille abitanti.

Allora, 1600m di nuoto nel lago di Livigno, 84 km con 890+ di dislivello positivo in bici e 18km 380+ dislivello positivo di Trail running. "Siamo arrivati a Castello dell’Acqua alle 19 -racconta ancora Lavino Zona-. Sono un po’ provata dal gran caldo, un'escursione termica che è andata dai 13 gradi di Livigno ai 33 sul sentiero di oggi pomeriggio nella corsa". Chilometraggio della tabella di marcia, emozione dell'inizio della sua impresa/avventura in Valtellina, sole a cuocere le resistenze fisiche, nulla però ha impedito a Sara di fermarsi a chiacchierare in piazza con i residenti del posto accanto alla fontana del paese. "E qui mi sono regalata un bel bagno refrigerante" dice sorridendo l'atleta biellese.

Sara Lavino Zona per tutto l'arco della giornata è rimasta sempre sotto lo sguardo vigile del fidanzato Lorenzo Marelli e quello, a volte magari indiscreto, della macchina fotografica di Ulysse. Loro l'hanno seguita prima con il pedalò nelle acque del lago di Livigno poi con il furgone per tutti gli 84km di strada percorsa. Soddisfatta, a fine primo giorno, la 32enne psicologa dello sport si lascia andare anche a una battuta: "Buona la prima ma alla fine il lago di Livigno è un pochino come la Saredegna. Ma molto più fresco".

Il programma del 21 agosto - Giorno 2 prevede la partenza alle 8,00 con 70km di bici, da Ponte Ganda passando da Cedrasco - Forcola per arrivare a Tartano. Alle 15,00 Trail running di 30km: da Tratano-Monte Pisello a Gerola Alta. Arrivo previsto per le 21,30.