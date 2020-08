Testa e gambe, a 68 anni Giuliano Pavan completa il giro del Monte Bianco in autonomia FOTOGALLERY

Il Covid-19 è stato causa scatenante dello stop delle quasi totalità delle manifestazioni sportive in questo sfortunato anno. Se per quanto riguarda organizzazioni più forti economicamente (come ad esempio l’NBA, molte leghe calcistiche ed alcuni tornei di tennis) si è comunque riusciti a convivere con l’epidemia, dando vita a protocolli ad hoc per continuare a giocare, per competizioni meno ricche il virus ha significato uno stop definitivo.



È il caso anche dell’Ultra-Trial du Mont Blanc (UTMB), meglio noto come Giro del Monte Bianco, gara di corsa ed escursionismo che solitamente si svolge verso fine agosto e raccoglie appassionati da tutto il mondo. Il tracciato da percorrere si snoda per 170 chilometri con un dislivello di 9700 metri. Si tratta di un’impresa sfiancante e difficoltosa che, per essere affrontata, richiede grande condizione fisica e forza di volontà capace di trascinare le proprie gambe su multiple e ripide salite e discese, senza fermarsi.



Giuliano Pavan è un nome conosciuto per quanto riguarda le ultramaratone che, nonostante la veneranda età di 68 anni, indica un atleta la cui intenzione è quella di non fermarsi. Il maratoneta di Borriana non ha accettato di restare con le mani in mano quest’estate e ha affrontato l’UTMB, assistito dalla moglie, in completa autonomia. Non vi era la segnaletica a guidarlo ma solo il suo GPS ed il ricordo delle passate competizioni.



“Ogni volta che sceglievo un determinato sentiero - racconta Pavan - ero incerto se fosse quello giusto da seguire. Sono stato costretto a dividere il percorso in due in quanto il 7 e l’8 agosto il caldo era insopportabile e mi ha impedito di proseguire. Sono ripartito da Courmayeur una settimana dopo, terminando la mia sfida a Ferragosto. Il weekend del 15 la temperatura era meno debilitante anche perché vi erano molte nuvole che bloccavano i raggi del sole e perciò ho potuto coprire una distanza molto maggiore del fine settimana precedente. Di solito si incontrano molte persone durante il tracciato ma questa volta non mi sono imbattuto in nessun altro, probabilmente a causa del fatto che gli stranieri non potessero essere presenti”.



Per quanto riguarda le motivazioni che lo hanno spinto a sfidarsi in questo modo, Pavan dichiara: “Mi sentivo molto bene fisicamente e avevo voglia di mettermi alla prova. Inoltre, per partecipare alla gara ufficiale è necessario essere ben piazzati in graduatoria e passare un sorteggio. Si rischia così di non poter competere o di essere sorteggiati in un momento non ottimale dal punto di vista della propria preparazione fisica. Prima di effettuare la partenza da Chamonix ho concordato con mia moglie il mio percorso, in modo tale da permetterle di seguirmi e di fornirmi assistenza se necessario. L’ho affrontata come se fosse una gara ufficiale, iniziando all’orario che si usa solitamente per poter fare un confronto con le mie vecchie prestazioni: questa volta ho concluso in 50 ore”.



Giuliano Pavan non intende comunque fermarsi: a fine settembre ha già in mente di partecipare ad un’ultramaratona in Ungheria, vicino al lago Balaton. La sua voglia di competere non intende affievolirsi, neanche con l’avanzare dell’età.