Redditi amministrazione comunale, i pentastellati biellesi attaccano Moscarola e Gaggino

Riceviamo e pubblichiamo:

"Fa caldo e a molti piace parlare per far prendere aria alla bocca, a noi no! A noi piace portare le prove di quanto affermiamo (verba volant scripta manent). I signori vicesindaco Moscarola e assessore Gaggino oggi lamentano una perdita economica riferita alleloro attività con partita IVA, dovuta all'improvvido lockdown, voluto da un governo impavido e inappropriato, chissà poi per quali oscuri motivi.

Ricordiamo che, solo un anno fa, usciva una delibera nella quale motivavano un aumento di stipendio pari al 30% con la seguente frase: "per l'esercizio delle loro funzioni, specie in caso di svolgimento dell'incarico a tempo pieno ed in esclusiva"(https://www.newsbiella.it/2019/07/05/leggi-notizia/argomenti/politica-5/articolo/biella-m5s-attacca-corradino-aumento-stipendi-primo-passo-falso-scelta-inopportuna.html).

A questo punto parrebbe logico domandarsi: se NON hanno svolto l'incarico "a tempo pieno e in esclusiva" lo stipendio comunale non dovrebbe essere nuovamente ridotto? Se invece hanno adempiuto in pieno ai loro incarichi perchè hanno chiesto il bonus per partite IVA? Ora è normale che noi, (consigliere, attivisti e cittadini) ci chiediamo per quale motivo hanno fatto richiesta di tale bonus? Quale perdita hanno avuto? sappiamo anche che i lavori in comune non si sono fermati, semplicemente hanno proceduto senza pubblico, ovvero tramite commissioni online e consigli chiusi, quindi i loro sacrosanti stipendi maggiorati e precedentemente motivati sono stati regolarmente percepiti.

Concludendo: si sono dedicati al loro precedente lavoro svolgendo solo parzialmente quello comunale o, al contrario hanno svolto le loro funzioni comunali dedicandovisi con slancio e dedizione ivi trascurando gli interessi derivanti dalle loro partite iva?".