Pd a gamba tesa sul mancato ritiro del Toro a Biella: “Ennesima figuraccia della giunta Corradino”

Il mancato ritiro estivo del Torino a Biella tiene banco nella politica locale. A intervenire nella vicenda il gruppo consiliare del Pd che, in una nota stampa, ha dichiarato: “Oggi registriamo l’ennesima figuraccia della giunta Corradino. Il Torino, al termine di settimane nelle quali il Comune di Biella ha provato in ogni modo a creare le condizioni affinché il ritiro precampionato della squadra fosse svolto in città, ha dato forfait. Ma in realtà non si era mai impegnato contrattualmente con il Comune di Biella e la Biellese, infatti non aveva sottoscritto nessun contratto”.

Severo il commento dei consiglieri comunali di Biella del Partito democratico guidati dalla capogruppo Valeria Varnero: “Abbiamo visto, per l’ennesima volta, sindaco, vice sindaco e assessori rincorrere in modo affrettato un progetto scalpitando per avere un po’ di visibilità. Certe cose andrebbero pianificate per tempo, ragionate, concordate al meglio in modo riservato e poi, una volta programmate come si deve, eseguite. Nel caso specifico con eventuali manutenzioni e interventi. Corradino e Moscarola, una volta in più, invece, hanno prima agito, facendosi immortalare sul trattore mentre seminano o mentre innaffiano il campo da calcio e poi incassato un bel no dal Torino Calcio”. Il gruppo Pd presenterà un’interrogazione a riguardo, per chiedere conto al sindaco sulle scelte quanto meno discutibili, se non azzardate, che ha deciso di attuare durante la gestione di questa vicenda.

Spiega ancora il capogruppo Varnero: “Ben venga una squadra di serie A di calcio a dare lustro al nostro stadio ma quando si amministrano soldi pubblici, specie in periodi come quello che stiamo vivendo, nei quali le persone sono in difficoltà e molti stanno riducendo o perdendo il lavoro, bisognerebbe agire con massima cura e attenzione. Il sindaco parlava di incremento di turismo in virtù del ritiro del Torino in città. Ma come è possibile? Chi ne avrebbe giovato se il pubblico non avrebbe comunque potuto assistere agli allenamenti per via dei Covid? Nessuno da fuori Biella sarebbe arrivato in città e neppure i biellesi avrebbero potuto assistere alle sedute di allenamento. Non sarebbe certo aumentato il volume d’affari delle attività commerciali. La realtà è che si sarebbe trattato solo di una medaglia da ostentare per il sindaco e vicesindaco, buona solo alla loro propaganda social".

Varnero conclude chiedendo spiegazioni al sindaco su “come gestirà il fatto che il Relais Santo Stefano aveva riservato 50 stanze per il Torino, senza prendere ulteriori prenotazioni. Il Comune dovrà rifondere l’hotel? L’hotel si rivarrà sul Comune? E gli accordi di sponsorizzazione come saranno disdetti o gestiti? Temiamo che, i cittadini biellesi pagheranno nuovamente l’inefficienza di questa giunta solo brava a fare proclami, per poi realizzare pasticci. Come la stampa nazionale ha dato ampiamente risalto negli ultimi mesi. Ora Moscarola dirà che l’erba nuova sarà a disposizione del calcio locale. Certamente, ma a che prezzo?”.