Mancato ritiro del Toro, Caldesi (FdI) difende la Giunta: "Il PD ha poco da insegnare"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile Direttore,

ho appreso con rammarico che la Società di calcio del Torino ha deciso di non svolgere il ritiro estivo nel Biellese e ho invece letto con non poco stupore la presa di posizione degli esponenti locali del PD che registrano la notizia come “l'ennesima figuraccia della Giunta Corradino” perchè avrebbe rincorso “in modo affrettato un progetto” in cerca di visibilità, senza che a monte fosse stato formalizzato nulla tra la stessa Società, il Comune e la Biellese.



Beh, credo che i rappresentanti del PD debbano essere gli utlimi a parlare – meglio: gli unici a tacere! - perchè ricordo loro che anche l'ex Presidente della Provincia Ramella Pralungo (PD) – senza aver mai formalizzato nulla – aveva rincorso in modo affrettato un progetto dando alla stampa la notizia del suo personale interessamento (al quale si affiancò quello dell'allora Sindaco di Biella Cavicchioli) affinchè nel Biellese approdasse il centro logistico di Amazon, ventilando prospettive di rilancio per il territorio e di lavoro per i Biellesi; rimasti poi con un pugno di mosche quando il Gruppo di Jeff Bezos a Biella preferì Vercelli che già si era abilmente mossa in gran silenzio e con largo anticipo sui due rappresentanti locali del PD!

Non credo di dover spiegare la differenza tra un ritito estivo del Toro e l'insediamento permanente sul nostro territorio del colosso mondiale Amazon....

Spiacente, ma se anche sul sul tema “visibilità” da Ramella Pralungo avremmo tutti molto da imparare, ancora una volta il PD non ha proprio nulla da insegnare!".