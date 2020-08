Mancato ritiro del Toro a Biella, Corradino al PD: "Se volete il male della città continuate pure"

"Si parla tanto di unità d'intenti, di collaborare, di fare il bene per la città insieme e poi appena si può qualcuno prende le distanze facendo trasparire in maniera evidente che gode se le cose vanno male". Alle accuse dei consiglieri comunali del PD sul mancato ritiro del Torino a Biella, il sindaco di Biella Claudio Corradino risponde a muso duro.



"Invece di dispiacersi per il mancato ritiro - ha dichiarato in diretta sulla sua pagina Facebook - ci attaccano e ci accusano di aver fatto una figuraccia, mentre la squadra non è venuta a Biella per motivi che è facile comprendere". Riguardo alle dichiarazioni dell'ex assessore Valeria Varnero sulla mancanza di un contratto sottoscritto, Corradino ribadisce: "Il contratto c'era, l'impegno c'era, ma non ci sono più state le condizioni favorevoli alla venuta del Torino", mentre sull'utilizzo di soldi pubblici il primo cittadino del capoluogo laniero spiega invece che le spese per il comune sarebbero state pari a zero.

"Insieme al vicesindaco Giacomo Moscarola, a Corrado Neggia e a Stefano Zavagli, abbiamo trovato diversi sponsor, che ci avrebbero permesso di raggiungere la cifra di 85mila euro per sostenere il ritiro. Diversamente dal tanto canzonato crowfunding dedicato alle Funivie di Oropa, con il quale sono stati raccolti 75mila euro in un anno".

Il sindaco interviene poi a sostegno del Relais Santo Stefano, dove avrebbero dovuto alloggiare i calciatori: "Faremo in modo che venga rimborsato senza toccare le casse del comune. Il risultato negativo non è frutto della nostra inesperienza o della cattiva volontà del Torino, ma delle circostanze che hanno impedito il normale svolgimento del ritiro. Sicuramente la collaborazione con il Torino Calcio continua e presto la città di Biella ospiterà i suoi giocatori per una partita amichevole. Io non ho mai chiesto alla minoranza di essere dalla mia parte, ma sulle cose concrete bisogna cercare di fare squadra. Se ritenete di volere il male di questa città affinché sia il male di questa Giunta, continuate pure".