Oropa, al Giardino Botanico un altro appuntamento da non perdere per i Pollicini Verdi

Al Giardino Botanico di Oropa dalla fine di giugno sono ripresi i laboratori dei “Pollicini Verdi”: per garantire il rispetto delle norme di distanziamento è necessaria la prenotazione ed il laboratorio deve essere limitato a 6 partecipanti. Presto disponibile il programma di settembre con le date dei prossimi laboratori. Domenica 30 agosto, alle 15, ci sarà Texture ed animali del bosco.

Il termine frottage rimanda ad un'antica tecnica di stampa, e significa letteralmente strofinamento. Memorizzeremo così sul foglio forme, stili, caratteristiche tattili e visive degli oggetti naturali e non attorno a noi. Andremo a caccia, armati di matita, di superfici curiose e stimolanti per poi trasformarle con fantasia e creatività in pelli, pellicce, piumaggi, ali e squame appartenenti agli abitanti del bosco. Attività gratuita ma con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente la data della stessa, effettuabile telefonicamente oppure online (www.gboropa.it). Per bambini tra i 5 e 10 anni di età.

Questa attività come molte altre, sono state rese possibili grazie al progetto di divulgazione naturalistica Scienza 100 di cui Compagnia di San Paolo è maggior sostenitore. Ricordiamo che sono sempre disponibili gratuitamente le nuove e divertenti Audioguide del Giardino (realizzate grazie al progetto NATURAlmente sostenibile!, finanziato da Fondazione CR Biella), liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta.