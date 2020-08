Buone notizie per gli amanti della montagna, torna la passeggiata al monte Barone

Ritorna la passeggiata annuale del monte Barone, un'iniziativa proposta dal Cai Valsessera, dal gruppo sportivo Genzianella di Viera e dal Gruppo dei Falchi Azzurri di Crevacuore.

Nella giornata di domenica 30 agosto per gli amanti della montagna è prevista una passeggiata di circa due ore con partenza dalle piane di Rivò a Coggiola. Alle 11.30 ritrovo in vetta per la funzione domenicale e successivamente per chi vorrà pranzo al rifugio. La prenotazione va fatta entro venerdì 28 contattando Mara al 3497764425 o Paolo al 3472369460.