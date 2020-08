Dal Nord Ovest – Un'altra tragedia in montagna, perde la vita una coppia di alpinisti

Ennesima tragedia in montagna. Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato questa mattina i corpi senza vita di due alpinisti (un uomo e una donna) precipitati dalla cresta del Rothorn, situata a quota 3150 mt, in Val d'Ayas. Le ricerche dei due alpinisti erano state avviate ieri in tarda serata, in seguito alla segnalazione di mancato rientro e sono proseguite per tutta la notte, via terra, da squadre composte da guide tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, del Sagf e dei Vvf. Questa mattina, il sorvolo in elicottero ha permesso l'avvistamento e il successivo recupero. Le operazioni di riconoscimento e di polizia giudiziaria sono affidate al Sagf.