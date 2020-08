Non ce l'ha fatta il titolare dell'alimentari di Montesinaro: muore a 59 anni

Ha lottato tra la vita e la morte ma alla fine non ce l'ha fatta: è mancato ieri sera, dentro il suo negozio, il titolare del piccolo alimentari della frazione di Montesinaro. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo sul posto ma purtroppo non c'è stato più nulla da fare: l'équipe medica ne ha constatato il decesso, sopravvenuto per arresto cardiaco.

L'uomo si chiamava Mauro Tarditi, 59 anni, padre di una figlia e da tanti anni era alla guida dell'esercizio commerciale presente a Montesinaro. Ero molto conosciuto in paese. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, 20 agosto, quando l'uomo è uscito di strada con la sua Fiat Panda, probabilmente a causa di un malore. Dai primi riscontri, lo stesso si sarebbe ripreso, per poi sentirsi nuovamente male una volta rientrato in negozio.

La notizia della sua morte ha lasciato di stucco e senza parole la comunità di Piedicavallo e l'intera Valle Cervo. Molti, infatti, erano i cittadini che si erano posizionati fuori dalla bottega sperando e pregando in un miracoloso recupero. Rattristato il sindaco Carlo Rosazza Prin che commenta: “Ottima persona, stimata e apprezzata da tutti. Una vita trascorsa in paese. Ci stringiamo al dolore della famiglia”. Il Santo Rosario verrà recitato nella chiesa parrocchiale di Montesinaro oggi alle 20. Domani, invece, alle 10, i funerali sempre a Montesinaro.