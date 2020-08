Donna scomparsa a Cossato, c'è una segnalazione: le ricerche si concentrano vicino alla Superstrada

Ci sarebbe una pista nel caso della 62enne di Cossato scomparsa quasi due giorni fa: dalle prime informazioni che trapelano, sembra che qualcuno abbia notato la signora passare vicino al ponte di Cossato proprio quella sera, in prossimità dello svincolo per la Superstrada, in via per Castelletto Cervo. Le ricerche si stanno concentrando al momento in quella zona e sono in atto le verifiche del caso da parte di tutte le forze in campo, dai Vigili del Fuoco ai Carabinieri, passando per le unità cinofile e le squadre Aib, oltre al drago per le perlustrazioni dall'alto.

Di Manuela C. non si hanno più notizie dalla serata di mercoledì 19 agosto (clicca qui). Secondo le prime ricostruzioni, la donna si è allontanata in sella ad una bici elettrica nera, indossando una camicia da notte rosa. Non vedendola rientrare, il marito ha immediatamente lanciato l'allarme. In queste ore, il sindaco Enrico Moggio ha lanciato un appello alla popolazione: “Se qualcuno ha visto qualcosa e ha notizie fondate contatti le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco. Ogni informazione fondata è fondamentale”.