La comunità di Mosso è in lutto per la prematura scomparsa di Susanna Rodighiero, morta all'età di 57 anni. Lascia nel dolore il marito e l'amato figlio. Nata a Trivero, era molto conosciuta in paese ed era appassionata di poesie. Il Santo Rosario verrà recitato domenica 23 agosto alle 20 nella chiesa parrocchiale di Mosso. Sempre qui, avranno luogo i funerali lunedì 24 agosto, alle 10.30.