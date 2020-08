I tanti rifugi dedicati a Quintino Sella, politico e alpinista biellese, raggiungibili grazie al noleggio auto in Italia

Nonostante il successo come ingegnere e ministro delle finanze della neo-nata Italia, Quintino Sella, nato nel 1827 a Sella di Mosso, resta per i più un grande alpinista. Sella riuscì infatti a conciliare una vita professionale molto impegnata con la sua passione per l’alpinismo che lo portò, ad esempio, a organizzare la prima spedizione italiana in cima al Monviso e motivo per il quale sono molti i rifugi alpini che ancora oggi portano il suo nome.

Rifugio Quintino Sella al Felik

Situato sul versante italiano del Monte Rosa, il rifugio Quintino Sella al Felik sorge a 3.585 metri di altitudine ed è situato al crocevia di diversi sentieri ed escursioni che lo rendono l’ideale per gli alpinisti che vogliono, ad esempio, effettuare l’ascesa ai 4.000 del Monte Castore, il tour delle vette del Monte Rosa o la traversata del Lyskamm Orientale. Fondato nel 1885, il rifugio venne ricostruito diverse volte finché, nel 1982, venne eretto l’edificio che ancora oggi può ospitare circa 142 persone su più piani. Il rifugio non è intitolato a Quintino Sella in ricordo di qualche sua escursione ma perché l’alpinista fu anche il fondatore del CAI, il Club Alpino Italiano. Il rifugio è raggiungibile sia dalla Val d’Ayas che dalla Valle del Lys.

Quest’ultima è la via preferita dai più, come raccontato dal sito ufficiale del rifugio, e si sviluppa in diverse tappe. Mancando un servizio navetta, gli alpinisti sono costretti a raggiungere Stafal, dove finisce la strada asfaltata, tramite auto di proprietà, con un mezzo noleggiato su uno dei tanti portali online disponibili in Italia, o sfruttando i servizi di car sharing. Dopodiché tramite seggiovia e funivia si raggiunge il Colle Bettolina dove parte il sentiero che in circa tre ore porta al rifugio.

Rifugio Quintino Sella al Monviso

Inaugurato nel 1905, il rifugio situato presso il Lago Grande di Viso a 2.640 metri di altitudine è intitolato a Quintino Sella in memoria della celebre salita alla punta del Monviso effettuata da Sella nel 1863. L’attuale rifugio, dopo diverse ristrutturazioni e ampliamenti, può ospitare fino a 145 persone e sorge vicino al memoriale ai caduti sul Monviso. Il rifugio è il punto d’appoggio perfetto per gli alpinisti che vogliono effettuare diverse escursioni come la salita di Viso lungo la parete sud, la salita a vette come il Viso Mozzo, Punta Trento e Punta Dante e il celebre giro di Viso in cui il rifugio Quintino Sella serve da rifugio-tappa con il rifugio Vitale Giacoletti, il rifugio Alpetto, il rifugio Vallanta e il rifugio Viso.



Il rifugio si impegna inoltre in opere di solidarietà offrendo corsi di montagnoterapia e un progetto di sostegno umanitario in Nepal. Il rifugio Quintino Sella è raggiungibile da Pian del Re, in Valle Po, da cui, dopo aver lasciato l’auto presso il grande parcheggio a disposizione, parte un sentiero che permette di raggiungere il rifugio in meno di tre ore.

Rifugio Quintino Sella del Monte Bianco

In confronto ai rifugi omonimi sul Monte Rosa e il Monviso, il rifugio Quintino Sella del Monte Bianco, in Val Veny a 3.369 metri di altitudine, ha dimensioni molto modeste, non può ospitare più di quindici persone e per questo può anche essere considerato un bivacco. È infatti incustodito e non offre tutti quei servizi tipici dei rifugio. Un alpinista che raggiunge questo rifugio non deve quindi aspettarsi di trovare bar, ristorante, bagno, acqua corrente o luce elettrica e se ai visitatori un tempo era stata messa a disposizione una stufa a legna, questa oggi è stata rimossa per motivi di sicurezza.



Ci sono però dei lati positivi: essendo incustodito, il rifugio è aperto tutto l’anno, il pernottamento è gratuito e sono messi a disposizione materassi e coperte. Fondato nel 1885 e intitolato a Quintino Sella, venuto a mancare l’anno precedente, il rifugio è una tappa perfetta prima dell’ascesa al Picco Luigi Amedeo, alla Cresta del Brouillard e al Monte Bianco. Per accedere al rifugio bisogna raggiungere in auto La Visaille e, dopo circa tre chilometri su asfalto, prendere il sentiero che in circa sei ore porta al rifugio attraverso ghiacciai e creste.

Rifugio Tuckett-Quintino Sella delle Dolomiti

Il rifugio Tuckett-Quintino Sella è l’unico, tra i rifugi dedicati al ministro delle finanze, situato nel nord-est e non tra Piemonte e Valle d’Aosta. Costruito tra il 1904 e il 1905 a 2.272 metri sul livello del mare, il rifugio sorge nel comune di Tre Ville sulle Dolomiti di Brenta in Trentino. È caratterizzata dalla presenza di due edifici, uno intitolato a Sella, in quanto fondatore del CAI, e uno costruito dai tedeschi dedicato al britannico Francis Fox Tuckett, alpinista che effettuò molte escursioni sulle Dolomiti. Combinati, i due rifugi possono ospitare 112 persone ed entrambi gli edifici sono stati da poco rimodernati con l’aggiunta di bagni e docce moderne, senza però andare a intaccare gli elementi architettonici caratteristici risalenti al secolo scorso.



Il rifugio funge come perfetto punto di appoggio per diverse salite come quella alla Cima Brenta e per raggiungere rifugi come il rifugio Tosa Pedrotti, mentre poco lontano sorgono le pareti del Castelletto, amate dagli appassionati di arrampicata. Il rifugio è accessibile lasciando il proprio mezzo a Madonna di Campiglio. Da lì è possibile raggiungere il rifugio Vallesinella e arrivare con un sentiero al Tuckett-Quintino Sella o prendere la funivia che condurrà al Passo del Grostè e da cui parte un sentiero che porta al rifugio.





Uomo poliedrico, in vita Quintino Sella fu un politico, uno studioso e un alpinista di successo. A più di cento anni dalla sua morte, Sella non è dimenticato e, soprattutto nel mondo dell’alpinismo, è ancora ricordato per le sue spedizioni che gli hanno valso l’onore di avere, ancora oggi, ben quattro rifugio che portano il suo nome.