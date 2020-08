A Coggiola il Santuario del Cavallero apre al pubblico con alcune novità da non perdere

Continuano fino alla fine del mese di agosto le aperture domenicali del Santuario del Cavallero a Coggiola. Per chi lo desidera c'è la possibilità di visitare le stanze interne dalle 14 fino alle 17.

L'edificio che finalmente ha completato i lavori di ristrutturazione per le stanze dell'eremita è visitabile seguendo il percorso guidato che parte dalla chiesa e si conclude con gli affreschi del salone seguendo le normative vigenti. La messa non verrà celebrata a causa delle norme di sicurezza per il Covid.