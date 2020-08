Dorzano, al via il completamento dei marciapiedi di Via Giovanni e Dante Volpe

Con l'affidamento dell'incarico all'impresa esecutrice dei lavori, nella prima settimana di agosto il Comune di Dorzano ha dato il via ad un intervento di messa in sicurezza delle strade, che prevede il completamento dei marciapiedi di Via Giovanni e Dante Volpe.

Il lavoro è realizzato grazie ad un contributo di 50 mila euro, che il Ministero dell'Interno ha assegnato all'Amministrazione per l'avvio, entro il prossimo 15 settembre, di opere in campo di efficientamento energetico sviluppo territoriale sostenibile, compresi la mobilità, l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.