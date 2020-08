Tiramani ad Azzolina: “È così che intendiamo avvicinare i giovani alla cultura?”

A Borgosesia arriva la notizia che per il nuovo anno scolastico non saranno concesse due cattedre per il corso musicale dell’Istituto Comprensivo, una di chitarra e una di pianoforte, e il Sindaco Tiramani si rivolge direttamente al Ministro Azzolina: "Dal 1981 esistono queste cattedre alla scuola secondaria di primo grado di Borgosesia, un Istituto che si è distinto a livello nazionale per i corsi di musica – esordisce il primo cittadino – e quest’anno, nonostante non sia cambiato nulla e il numero di iscrizioni sia adeguato per le due cattedre, queste non vengono più concesse: inaccettabile! Gli insegnanti saranno costretti ad unificare gli alunni su un corso solo, garantendo loro meno ore di lezione e questo va a ledere il diritto degli studenti previsto dai piani di studio, che prevedono un’ora alla settimana dedicata allo studio di uno strumento musicale".

La lettera del Sindaco è indirizzata, oltre che al Ministro, anche all’Ufficio Scolastico Regionale di Torino e all’Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli; quest’ultimo ha giustificato la non concessione delle due cattedre comunicando che non è stata fatta alcuna richiesta in tal senso: una spiegazione che il Sindaco rigetta: "Mi risulta che negli ultimi 39 anni non si è mai fatta tale richiesta specifica per l’attivazione del corso, ma le cattedre venivano comunque concesse, probabilmente in ragione dell’evidenza delle iscrizioni – spiega Paolo Tiramani – mi sorprende che proprio in corrispondenza delle altisonanti dichiarazioni del Ministro, che parla di aumento del numero di insegnanti per l’anno scolastico 2020/2021, al nostro territorio vengano tolte risorse: una scelta deplorevole – affonda il Sindaco – che lede il diritto all’istruzione fondamentale per un paese moderno, e che va a colpire l’ambito culturale, dal quale troppo spesso ci si lamenta che i giovani si stanno allontanando. È questo il modo che la Ministra ritiene adeguato per riavvicinare le giovani generazioni alla cultura?".

Mancano ancora tre settimane all’inizio del nuovo anno scolastico, ed il Sindaco lascia aperta la porta della fiducia: "Sono certo che tale decisione verrà riconsiderata – conclude Tiramani – mi auguro che chi di dovere prenda in mano la situazione e restituisca ai nostri ragazzi il diritto di studiare la musica: aspetto fiducioso la notizia del ripristino delle cattedre mancanti".