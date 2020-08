Cavaglià, a fine ottobre l'Istituto Alberghiero si sposta in zona Polivalente

Da fine ottobre l'Istituto Alberghiero di Cavaglià si sposta in zona Polivalente, dove il Comune e la Provincia di Biella hanno trovato l'accordo per la realizzazione di un fabbricato attrezzato, a pochi passi dalla attuale sede della scuola.

La decisione dopo una verifica di vulnerabilità sismica effettuata dalla Provincia, dalla quale è emerso che la storica sede di Via Giovanni Gersen non sarà agibile se non per la parte dei laboratori di cucina e di sala, e per le due aule al piano superiore.

Il prossimo anno scolastico inizierà comunque per tutti il 14 di settembre. Per i ragazzi residenti a Cavaglià e quelli provenienti dal Canavese e dalle zone limitrofe a Santhià, fino a fine ottobre saranno disponibili navette speciali per raggiungere le aule di Biella e per tornare a Cavaglià: gli orari e le percorrenze saranno indicati dalla segreteria dell'istituto.

Da novembre le lezioni proseguiranno nelle aule della nuova sede. "Il Comune di Cavaglià - si legge sulla pagina FacebooK dell'ente - intende sottolineare la ferma intenzione di tutta l'Amministrazione Comunale e Provinciale, anche attraverso la messa a disposizione di fondi da parte della Provincia, per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico rispondente alle nuove normative".