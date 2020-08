Il punto di Paolo Mander: “Biella e l'immobilità sostenibile”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Biella non è certo un modello di mobilità sostenibile: quelle mezze e discusse (ed ora abbandonate a se stesse) piste ciclabili fanno brutta mostra di se ai neo-ciclisti locali, figli di quel bonus del quale non sappiamo se mai arriverà l’app.E non me ne voglia l’amico e assessore Davide Zappalà, che ufficialmente persegue l’oblio di quel progetto a due ruote mentre nella vita privata ne rappresenta, lo so per certo, un modello virtuoso.C’è però un progetto più ampio nel quale il nostro territorio è imbattibile: l’immobilità sostenibile.

Forti di una posizione geografica defilata; da sempre attenti a non farci raggiungere da autostrade e pronti a bloccare progetti di strade veloci con qualche scusa pseudo-ambientalista; disinteressati agli oltre cinquanta passaggi a livello che accompagnano il viaggio della speranza in treno tra Biella e Novara e testimoni disattenti di una elettrificazione dei binari che ci collegano al capoluogo di regione, viviamo con calma olimpica sotto la nostra campana di vetro.Perché se qualcuno pensava di raccogliere entusiasmo, oltre che quattrini, su progetti culturali di archeologia industriale, arte e storia; di valorizzazione e promozione del patrimonio paesaggistico; di rivitalizzazione del centro cittadino con commerci attraenti per il circondario, ha sbagliato i conti.

I negozi in via Italia continuano a chiudere? Faremo la “vasca” più tranquilli; cani liberi mordicchiano qualche malcapitato milanese in Baraggia o in Bessa? Potevano stare a casa loro, eppure i tronchi per traverso nei sentieri li avevamo messi...E così si perpetua la versione antropomorfa del simbolo della nostra città.A sud, un progetto che potrebbe essere qui o in qualunque altro luogo nel mondo, ha un solido modello di business che muove circa 6.000.000 di persone all’anno: ma gli orsi li ha solo nel simbolo.

A nord c’è Oropa che, distante da mode, progetti e modelli e con la più improbabile delle vie di comunicazione, riesce a portare una ventata di mondo, a muovere molti giovani verso la spiritualità e la natura. E a regalare al Biellese una speranza".