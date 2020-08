Moda gioielli donna autunno inverno 2020/2021

L’estate ormai è alle porte e si iniziano a vedere all’orizzonte le tendenze moda autunno inverno per gli anni 2020 e 2021. Sono molti i trend in fatto di moda gioielli e accessori che ci aspettano per la stagione fredda, gioielli che danno luce a diversi tipi di donne: glamour, poliedrica e nostalgica.

I must have in fatto di gioielli della stagione invernale sono caratterizzati da materiali contrastanti, come le intramontabili perle che donano subito un tocco retrò e chic a chi le indossa, e le catene in oro per un look più grintoso.

Gioielli grandi, vistosi e dal taglio rock per una donna che non ha paura di apparire e far valere la sua figura nella società. I gioielli si sa essere i migliori amici delle donne e tutte amano indossarli con grande vanto e scegliere con cura quali acquistare. Acquisti che sono diventati ancora più veloci e sicuri grazie ai numerosi negozi online, come Torinogioielli.com che offrono sicurezza nell’acquisto e gioielli di grande qualità. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i gioielli che vedremo nei prossimi mesi.

Gioielli donna 2020-2021: perle per tutti i gusti

Le perle, con la loro semplicità ma l’intramontabile eleganza sono sempre alla moda, un evergreen che ogni donna ha all’interno della sua parure. Si ripropongono in una vesta rivisitata anche per la stagione invernale 2020-2021.

Non mancherà la classica collana di perle alla Audrey Hepburn, la quale rende eleganti e sempre alla moda chiunque la indossi. Si adatta ad ogni stile, da quello elegante allo stile urban chic.

Le perle saranno grandi protagoniste degli orecchini earcuff, modello che avvolge tutto il lobo esterno dell’orecchio, impreziosendolo con perle, fili d’oro o diamanti. Questo modello di orecchino sarà visto e rivisitato in tutte le salse in questa stagione.

Poco usate le perle invece, per i bracciali, ma si vedranno tantissimo per altri accessori, come cinture e cerchietti per i capelli.

Orecchini chandelier

Se gli orecchini earcuff si sono visti e utilizzati anche la scorsa stagione invernale, per quest’anno il modello più in voga in fatto di orecchini è quello che ricorda molto i lampadari barocchi. Per questo motivo sono stati rinominati come orecchini chandelier.

Questo modello richiama molto il barocco style e la regola numero uno è: apparire. Certo non passano inosservati grazie alla loro grandezza e lucentezza dovuta ai metalli preziosi con i quali sono realizzati.

Nelle stagioni fredde vedremo molto gli orecchini chandelier nelle versioni in metallo e in quelle più opulente arricchite da cristalli.

Catene di tutte le grandezze

Per la donna dallo stile più grintoso e rock, le tendenze in fatto di gioielli le hanno accontentate con la rivisitazione delle catene. Si ripropongono anche per questa stagione e le possiamo trovare di tutte le grandezze.

Dai sottili e delicati choker, a collane più punghe e dalla maglia più spessa. Ma non solo collane, anche bracciali e orecchini sempre in tono con la collana.

Per quanto riguarda i materiali, sicuramente la versione più preziosa in gold ma anche quelle più natural e grintose in metallo satinato.

Entrambe le versioni sono adatte a qualsiasi stile, si sposa alla perfezione con un look casual ma anche con un look più raffinato impreziosito da un tocco più strong ma pur sempre fine.

Croci su collane e orecchini

Infine, un’altra tendenza che si è vista sfilare anche sulle passarelle passate, sono le croci. Questo simbolo lo potremo trovare in veste bizantina e super dorata, impreziosita da pietre colorate, su collane e orecchini.

Brand iconici della moda le hanno proposte nelle loro ultime sfilate sia per i gioielli e accessori e sia per gli abiti, arricchendoli con ricami preziosi a forma di croce.