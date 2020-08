Tartufi, tutto ciò che c’è da sapere prima di procedere all’acquisto

Come vengono ricercati i tartufi?

L'identificazione e la raccolta del tartufo selvatico, il più pregiato, comporta un processo antico, che è ancora sacro e seguito dalla casta dei cercatori di "diamante nero", come vengono chiamati.

Tradizionalmente, la ricerca del tartufo viene effettuata con l'aiuto di maiali o cani specializzati.

È stata selezionata una specifica razza di cane, dedicata rigorosamente ad annusare i tartufi da terra: il Lagotto Romagnolo, l'unica razza canina riconosciuta per le sue particolari qualità olfattive, che gli consentono di identificare facilmente i luoghi in cui crescono i tartufi.

Ciascuna delle due specie, cani e maiali, ha i propri vantaggi e svantaggi tipici. Se un maiale ha un olfatto più fine di un cane e un istinto naturale di cercare e scovare radici e funghi nel terreno, ha lo svantaggio che deve essere monitorato molto attentamente e fermato non appena trovi i tartufi, altrimenti li mangia all'istante, cosa che un cane non farà mai.

Tra i suini le femmine hanno una sensibilità olfattiva maggiore, e l'identificazione del tartufo è influenzata anche dal fatto che un composto chimico contenuto nel tartufo emette un odore simile a quello dell'androstenolo, un feromone sessuale presente nella saliva del maschio, dal quale le scrofe sono molto attratte quando sono in calore.

L'utilizzo dei maiali alla ricerca del tartufo risale all'Impero Romano, e nel 1875 una scrofa "specializzata in tartufi" era arrivata a costare circa 200 dollari, una cifra considerevole per l'epoca.

I tartufi in cucina, come vengono utilizzati

A causa del prezzo estremamente elevato, e del forte aroma, i tartufi vengono consumati ai pasti solo in piccole quantità. I tartufi bianchi vengono serviti crudi e piccole quantità vengono accuratamente raschiate sui menù a base di pasta o insalata.

Fette semitrasparenti di tartufo bianco o nero vengono inserite in bistecche cucinate da chef esperti, e vengono anche incluse nella preparazione del famoso pate’ al tartufo.

L'aroma del tartufo nero non è forte come quello del tartufo bianco, ma è più raffinato secondo le testimonianze dei buongustai.

Alcuni ristoranti d'élite, come quello gestito da Philippe Rochat in Svizzera, usano persino lo strato superficiale di tartufi per preparare strabilianti salse d’accompagnamento.

Molto apprezzata è anche la vodka al tartufo; il marchio specializzato Black Moth Vodka prepara una delle varietà più pure di vodka, in cui vengono mescolate minuscole strisce di tartufo nero.

L'infuso viene lasciato maturare fino a quando l'aroma del tartufo diventa predominante. La vodka al tartufo può essere bevuta tale e quale, ma viene utilizzata anche da cuochi famosi per cucinare: aggiunta a certe pietanze lasciando evaporare l'alcol sul fuoco, di modo tale da far impregnare tutto il cibo con l’aroma del tartufo.

Cercatore di tartufi, un lavoro arduo quanto appagante

Il compositore Gioachino Rossini una volta disse che il tartufo bianco è, per il mondo dei tartufi, la stessa cosa che Mozart è per il mondo della musica. Lo sanno benissimo i ricercatori piemontesi, che considerano tale attività come una sacra tradizione da portare avanti ad ogni costo.

La figura simbolo del ricercatore piemontese è Giancarlo Borgogne, un tartufaio molto rinomato che si cimenta in varie spedizioni alla fine di ogni autunno, accompagnato dal suo cane, un vero Lagotto Romagnolo di nome Bill.

Borgogne, armato di una zapetta, una pala speciale per scavare i tartufi, non conosce alcun tipo d ostacolo. Dopo settimane di fatica, completamente immerso nei boschi, la soddisfazione finale rimane sempre imparagonabile. Questo ovviamente è solo uno dei ricercatori più famosi del nostro Paese, si stima che in Europa ne siano presenti più di cinque mila ancora operativi.