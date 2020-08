Ponderano: "Il Vintage da ascoltare" in una serata organizzata dal comune

Nella serata di sabato 22 agosto il comune di Ponderano ha organizzato un concerto che parte dai grandi successi del vinile fino ad oggi. Ad accompagnare il pubblico durante la serata, che si svolgerà in Piazza Alpini d'Italia a Ponderano alle 21, sarà la voce di Barbara Monteleone insieme al pianoforte di Roberto Ghiardo. In caso di maltempo l'evento si terrà presso il Centro Sociale di Via Mazzini. L'ingresso è consentito fino a 200 posti a sedere.