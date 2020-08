Dal Nord Ovest – Tragedia in montagna, muore donna vicino ai laghi del Nivolet

È stato recuperato questa mattina il corpo senza vita di una escursionista nella zona della Punta Basei (laghi del Nivolet). Si tratta di una donna di cui si è segnalato il mancato rientro nel corso della tarda serata di ieri. La donna era partita per un escursione nella zona dei laghi del Nivolet.

Sono state attivate per le operazioni di ricerca squadre del Soccorso Alpino Valdostano, del Corpo Forestale, dei Vvf e del Sagf. L'avvistamento questa mattina durante il sorvolo dell'elicottero SA1, fuori sentiero, alla base di un salto di roccia di circa 150 metri. Il medico a bordo non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Le cause dell'evento e l'esatta dinamica sono in fase di valutazione.