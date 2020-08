Dal Nord Ovest - Si infortuna mentre fa hydrospeed nel fiume, trasportato in ospedale

Si è concluso da poco l'intervento di recupero di un uomo che nel primo pomeriggio di oggi, 20 agosto, si è infortunato mentre praticava hydrospeed nel torrente Sesia, sul territorio di Balmuccia. In suo soccorso, allertati dal 112, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo, che a loro volta hanno richiesto il supporto di 118 e Soccorso Alpino, visto che il malcapitato presentava una sospetta lussazione alla spalla. Dopo aver attraversato una zona impervia, gli uomini del 115 insieme ai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e a una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, hanno recuperato e stabilizzato l'uomo per poi affidarlo alle cure dell 118. L'infortunato è stato quindi trasportato in ospedale con l'elisoccorso per le cure del caso.