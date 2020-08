Dal Nord Ovest – Esce di strada e si rovescia con l'auto, ferito in ospedale

E' uscito di strada, abbattendo parte delle protezioni stradali e finendo con l'auto rovesciata su un fianco proprio a poca distanza dall'intersezione tra due canali. Un uomo è rimasto ferito, intorno alle 20.50 di mercoledì, in un incidente autonomo avvenuto nel comune di Balocco, lungo la provinciale 6, poco prima del centro abitato.

Ancora da chiarire le cause dell'incidente, che ha coinvolto una sola vettura: il conducente, ferito ma apparentemente in condizioni buone, è uscito da solo dall'auto, mettendosi in sicurezza prima dell'arrivo dei soccorsi. E' stato poi affidato al 118 e trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dove è stato ricoverato in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli, i mezzi sanitari e due pattuglie del carabinieri. Dopo che il ferito è stato preso in consegna dai sanitari, i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell'area, con il taglio dell'arredo stradale compromesso nell'urto.