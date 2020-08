Si infortuna sul Monte Mars ma il maltempo blocca l'elisoccorso, Soccorso Alpino procede via terra

Sono in corso da qualche ora le operazioni di recupero, da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, di un'escursionista che nel pomeriggio di oggi, 20 agosto, si è infortunata al Monte Mars. La donna si è procurata una sospetta distorsione a un ginocchio lungo la cresta che collega il Colle Chardoun alla cima del Monte e, a causa della fitta nebbia, è stata raggiunta via terra da una squadra del Soccorso Alpino, che ha proceduto con la stabilizzazione e l'imbarellamento.

Nel corso delle operazioni le condizioni meteo non sono migliorate, impedendo di fatto il recupero in elicottero. La squadra ha quindi proceduto con una lunga operazione di trasporto della barella verso valle, attraverso numerose calate con le corde nei punti più ripidi. Al momento è difficile prevedere se la visibilità migliorerà prima del buio, consentendo il recupero con l'eliambulanza 118, oppure se saranno necessarie ancora molte ore per riportare a valle la donna via terra.

Seguiranno aggiornamenti.