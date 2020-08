Si finge dipendente dell’Enel e ruba oltre 5mila ad un 82enne biellese

Sotto le mentite spoglie di tecnico dell’Enel convince un anziano uomo a tirare fuori i suoi oggetti preziosi, per poi fuggire con il bottino. È successo nel pomeriggio di oggi, 20 agosto, nella zona di Cavaglià. Vittima della truffa un 82enne di Biella che, fidandosi delle parole dell’uomo, ha messo da parte i suoi averi per evitare che si danneggiassero nel corso di presunti accertamenti sulla linea elettrica. È bastato un attimo di distrazione per permettere al truffatore di arraffare il bottino e fuggire, a bordo di uno scooter. All’82enne sono stati sottratti oltre 5mila euro. Le indagini sono ora affidate ai Carabinieri.