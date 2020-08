Si allontana da casa con la bici elettrica e scompare, scattano le ricerche per una 62enne cossatese FOTO

Sono scattate nel primo pomeriggio di oggi le ricerche di Manuela C., 62enne di Cossato di cui non si hanno più notizie da ore. Secondo i primi riscontri, la donna si sarebbe allontanata intorno alle 22,30 di ieri sera, 19 agosto, in sella ad una bici elettrica nera, indossando una camicia da notte rosa. In seguito alla chiamata del marito, è stato quindi attivato il protocollo di ricerca persone scomparse, che sta impiegando tutte le forze in campo, dai Vigili del Fuoco ai Carabinieri, con l'Unità di Comando Locale posizionata in via Martiri a Cossato. Per qualsiasi segnalazione, chiamare il 112.

Seguiranno aggiornamenti.