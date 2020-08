Recuperata l'auto della donna uscita di strada a Sostegno, viabilità ripristinata

È stata recuperata dal carroattrezzi nella giornata di ieri, 19 agosto, l'auto della donna che qualche giorno fa era uscita di strada a Sostegno, finendo in una scarpata dopo un volo di una quarantina di metri. Con qualche disagio per gli automobilisti in transito, il mezzo è stato rimosso dalla sede stradale alla presenza dei Carabinieri di Crevacuore, che hanno regolato la viabilità per il tempo necessario all'intervento.

