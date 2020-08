Occhieppo Inferiore, scontro auto-bici in serata

Non ha fortunatamente riportato ferite il giovane ciclista rimasto coinvolto assieme ad un'auto in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto ieri sera, 19 agosto, a Occhieppo Inferiore. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine ma dalle prime ricostruzioni sembra che sia avvenuto vicino ad una rotonda, in prossimità di via Schiapparelli. Illesa anche la donna alla guida del veicolo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al giovane biker.