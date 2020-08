Liti in famiglia nel Cossatese sedate dai Carabinieri del Norm

Doppio intervento dei Carabinieri nella giornata di ieri, 19 agosto, per altrettante liti in famiglia avvenute nel Cossatese. In entrambi i casi si è trattato di una discussione soltanto verbale per questioni legate a vecchi rancori. Nessuna delle due liti, infatti, è degenerata in violenza, anche grazie all'intervento della pattuglia del NORM di Cossato.