Fa incidente e accusa un malore, apprensione a Montesinaro per il titolare dell'alimentari FOTO

È tanta l'apprensione dei residenti a Montesinaro di Piedicavallo per il titolare del piccolo alimentari della frazione. Nel pomeriggio di oggi 20 agosto, l'uomo è infatti uscito di strada con la sua Fiat Panda, probabilmente a causa di un malore. Dai primi riscontri, lo stesso si sarebbe ripreso, per poi sentirsi nuovamente male una volta rientrato in negozio. In suo soccorso sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, sia con l'elicottero sia via terra: non potendo atterrare, l'équipe medica è scesa dal velivolo ed è stata raggiunta dall'ambulanza. Nel frattempo, una trentina di persone si è posizionata fuori dalla bottega in attesa di novità sul suo titolare.

Seguiranno aggiornamenti.