Candelo: Perde il controllo dell'auto e finisce contro un palo FOTO

Potrebbe essere stata una buca a bordo strada a far perdere il controllo della propria auto ad un uomo di mezza età. L'episodio è accaduto poco fa, intorno alle 18 di oggi 20 agosto, in via Iside Viana a Candelo, davanti al cimitero. Nell'impatto, il palo contro cui il conducente è andato a sbattere è stato divelto. Ad occuparsi dei rilievi la Polizia Locale, a cui spetta il compito di stabilire le effettive dinamiche dell'accaduto, ad ora limitate soltanto alla testimonianza dell'uomo. L'uomo non ha riportato ferite.