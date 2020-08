Memphis Go, rincorrendo la passione per Elvis Presley dal Tennessee a Donato - FOTO

Memphis Go, la serata "rincorrendo la passione per Elvis Presley" organizzata dall'Associazione Culturale–ARCI Rina Valé, si è svolta venerdì 14 agosto nell’area antistante l’oratorio di Donato, di fronte alla splendida chiesa barocca.

"Un incontro che ha lasciato il segno, - afferma Beatrice Bongiovanni, presidente dell’Associazione Rina Valé - come tanti altri organizzati da noi, grazie alla collaborazione di molte persone che ringrazio di cuore e grazie soprattutto ai partecipanti, sempre di più, arrivati persino da Torino e Milano, che ogni volta mi stupiscono per numero in crescente aumento, interesse e interazione con la nostra giovane associazione".

Dopo una breve presentazione di Beatrice Bongiovanni sull’attività di Elvis Presley, Riccardo Allera Longo ha raccontato, attraverso un video da lui stesso montato, il viaggio intrapreso con Angela nel 2001 fino a Memphis e ha fatto rivivere la fatica, l’intraprendenza, la capacità di adattamento quando si effettua un viaggio simile, i contatti e le amicizie che si instaurano, che restano nel tempo e si consolidano, i cambiamenti che obbligatoriamente subiscono nell’animo e nei comportamenti le persone che affrontano viaggi di questo tipo.

Il percorso ha portato i due intrepidi viaggiatori attraverso Stati dove la cultura, le abitudini e la religione potevano causare anche problemi e difficoltà da risolvere, ma Riccardo e Angela non si sono arresi e hanno sempre trovato soluzioni che rispondevano alle loro esigenze, durante tutti i 12.700 km percorsi fino a Graceland (Memphis), tanto che sono stati intervistati da alcune TV, compresa l’NBC e MK - Arkansas, e invitati a raccontare il perché del loro viaggio anche in alcune scuole.

Il viaggio si è concluso circa un mese dopo l’11 Settembre 2001, che ha stravolto l’equilibrio della sicurezza negli Stati Uniti, e ha riempito i telegiornali e i giornali di notizie gravose, oscurando quelle si Riccardo e Angela, anche se avevano già effettuato il tributo a Elvis Presley e avevano ricevuto notevoli apprezzamenti per l’esperienza indimenticabile svolta con due biciclette stracariche e tanta forza di volontà.

Angela e Riccardo sono rientrati a casa da Memphis la terza settimana di ottobre 2001. "Da noi non sono stati intervistati dalle TV nazionali o locali e non sono stati invitati nelle scuole a raccontare la loro esperienza, - spiega Beatrice Bongiovanni - chissà perché, ma questo racconto di viaggio ha arricchito la nostra esperienza, ci ha trasmesso tante emozioni, sotto un incredibile cielo stellato a Donato, ulteriore tributo a Elvis perché proprio a ridosso dell’anniversario della sua scomparsa il 16 Agosto 1977".

Una bella serata chi è si è prolungata fino alle ore piccole "Riordinando, abbiamo chiacchierato fin quasi alle 2 tenendo compagnia a un bravissimo piccolo pipistrello che ci ha ripulito dalle zanzare con cura. - racconta Beatrice Bongiovanni - Speriamo di non aver disturbato troppo Don Alberto, che comunque ringraziamo per la pazienza. Non ci sono stati sprechi e non sono state lasciate cose in giro, avendo predisposto un’accurata raccolta differenziata: piattini, bicchieri e posate erano compostabili (speriamo di avere il contributo da COSRAB). E riordinato l’area in maniera impeccabile, la mattina dopo si svolgeva la Santa Messa. Piccole accortezze che fanno la differenza per le organizzazioni sensibili alle piccole cose, molte bevande analcoliche e poche alcooliche, anche se un buon vin brulè avrebbe fatto piacere a tanti, a causa dell’aria decisamente fresca che alle 22 si è alzata a rinfrescarci ulteriormente. Un rinfresco originale e goloso composto da giusti mix di sapori freschi ed estivi, toma locale e marmellate da abbinare al formaggio. Gli ospiti sono stati serviti singolarmente, tanto buon senso e la splendida sensazione che padroni di casa e ospiti siano stati i veri protagonisti dell’evento".

Una serata riuscita per cui l'Associazione Rina Valé ringrazia sia i suoi membri che gli esterni: "In particolare Valter dell’ARCI Biella per il sistema di amplificazione, - conclude Beatrice Bongiovanni - gli Amici di Occhieppo Inferiore che all’ultimo momento hanno messo a disposizione uno schermo più grande, per consentire una visione ottimale. Gli Alpini di Donato per le panche e i tavoli e Rosanna Favario per la persona speciale che ha dimostrato essere. Oltre agli sponsor: Pasticceria Massera Gino SrL, Alpe Guizza SpA, San Benedetto SpA Ecogreen, a dimostrazione che quando si uniscono le forze tutto viene meglio. Per l’Associazione Rina Valé fare Cultura significa saper guardare oltre, approcciare diverse culture e personaggi poliedrici che raccontando le loro esperienze ricordano quante belle persone ci sono state e ci sono tuttora in giro per il mondo, anche in piccoli paesi come Donato. Questa per noi è Cultura, quella Cultura che sa guardare OLTRE, quella cultura musicale, artistica, professionale che influenza la vita".