Dopo il temporale spunta un arcobaleno che abbraccia la Valle Cervo e le valli biellesi FOTO

La bellezza della natura non conosce confini. Dopo le intense precipitazioni di inizio settimana, è spuntato in serata un magnifico e colorato arcobaleno su tutto il Biellese. In tanti hanno postato sui propri profili social scatti da togliere letteralmente il fiato. Di seguito sono pubblicate le immagini dell'arcobaleno (curate da un nostro lettore Paolo Rosazza Pela) spuntato a Rosazza, in frazione Beccara, e stagliato sul profilo del traliccio dell'alta tensione.